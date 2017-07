आपके काम की खबर: मोदी सरकार ने लॉन्च किया mAadhaar ऐप, आधार कार्ड जेब में रखने का झंझट हुआ खत्म

नई दिल्ली।

केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आधार कार्ड से संबधित एक ऐप को लॉन्च कर दिया है। तो वहीं mAadhaar ऐप लॉन्च होने के बाद लोगों को बहुत बड़ी झंझट से झुटकारा मिल गई है। क्योंकि इस नए लॉन्च ऐप को डाउनलोड करने के बाद लोगों को अपने साथ आधार कार्ड कैरी करने की जरुरत नहीं पड़ेगी।

तो वहीं mAadhaar लॉन्च की आधिकारिक जानकारी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने ट्विटर के जरिए दी है। आपको बता दें कि फिलहाल mAadhaar App एंड्रॉएड पर काम करेगा। जिसे यूजर्स गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने तैयार किया है।

Download #mAadhaar from https://t.co/6o4DdtWs3B on any android phone running on Android 5.0 & up. Registered Mob. No. required to sign-up. pic.twitter.com/J60Q5vC7M2