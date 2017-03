मणिपुर चुनाव : पहले चरण में 38 सीटों पर मतदान जारी, 11 बजे तक 43 फीसदी वोटिंग

इम्फाल।

मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में शनिवार सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हुआ। राज्य में दो चरणों में मतदान होना है। पहले चरण के तहत 38 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। जहां पहले चरण के तहत इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, बिष्णुपुर, चूड़ाचंदपुर, कांगपोकपी और फेरेजोल जिलों में मतदान हो रहे हैं।

तो वहीं सुबह 9 बजे तक 21 फीसदी मतदान हो चुका है. वहीं पहले घंटे की वोटिंग में 10 फीसदी मतदान दर्ज हुआ। पहले चरण में इंफाल ईस्ट, इंफाल वेस्ट और बिष्णुपुर समेत छह जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। जबकि 11 बजे तक प्रदेश में 43त्न मतदान दर्ज किया जा चुका है। शनिवार को मतदान खत्म होने के बाद पहले चरण के तहत 168 उम्मीदवार का भाग्य मदतान पेटी बंद हो जाएगा।

#ManipurElection2017 : 43% voting recorded till 11 am in the first phase. pic.twitter.com/QbLeovdGu4

गौरतलब है कि पहले चरण के तहत चुनवी मैदान में छह महिलाएं भी हैं। पहले चरण के मतदान में 5,44,050 पुरूष मतदाता और 5,75,220 महिला मतदाता हैं। तो वहीं राज्य में 1,643 मतदान केंद्र हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सभी 38 निर्वाचन क्षेत्रों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस ने 37 निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों को उतारा है। इस चुनाव को राज्य में ओकराम इबोबी सिंह के नेतृत्वी वाली कांग्रेस सरकार के लिए अग्निपरीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। यहां कांग्रेस सरकार पिछले 15 वर्षों से सत्ता में बनी हुई है।

मणिपुर विधानसभा चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि 16 साल का अनशन तोड़ने के बाद इरोम शर्मिला चानू भी चुनाव मैदान में हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम ने पिछले साल अपना अनशन तोड़कर पीपल्स रिसर्जेंस एंड जस्टिस अलायंस नाम की पार्टी बनाई। सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून के विरोध में वह अनशन कर रही थीं। तो वहीं पीएम मोदी ने मणिपुर के लोगों से बड़ी संख्या में मतदान में हिस्सा लेने की अपील की।

#ManipurElection2017: Irom Sharmila casts her vote at booth no. 3/39 of Khurai assembly constituency, says she is confident of her victory. pic.twitter.com/Zi8cArRmRq