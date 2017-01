जम्मू-कश्मीर: सुरक्षाकर्मियों को फिर मिली सफलता, मुठभेड़ में मार गिराया लश्कर-ए-तैय्यबा का कमांडर

श्रीनगर।

जम्मू कश्मीर में सुरक्षाकर्मियों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैय्यबा के एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि ये मुठभेड़ बांदीपोरा ज़िले में हुई है।

मिली जानकारी के मुताबिक़ सुरक्षाकर्मियों को क्षेत्र में आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी। इसके बाद क्षेत्र को घेरकर तलाशी अभियान शुरू हुआ था।

LeT commander Abu Musa was killed in an encounter with police and security forces in J&K's Bandipora (Hajin) today. pic.twitter.com/7CeQti0GRH