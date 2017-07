लालू-राबड़ी पर एक और मुसीबत, पटना एयरपोर्ट में सीधी एंट्री पर लगी रोक- सुरक्षा जांच से होगा गुजरना

नई दिल्ली।

लालू यादव और उनके परिवार के लिए मुश्किलों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब केंद्र सरकार ने लालू यादव और उनकी पत्नी को एक और झटका दिया है। जिसमें राजद अध्यक्ष और उनकी पत्नी एंव बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी की पटना एयरपोर्ट पर सीधी एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही उनका पटना एयरपोर्ट से टारमैक तक जाने का विशेषाधिकार भी खत्म हो गया।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक फैसले के बाद लालू यादव और राबड़ी देवी का नाम पटना एयरपोर्ट के वीआईपी लिस्ट से हटा लिया। अब इसके बाद उन्हें आम लोगों की तरह सुरक्षा जांच से होकर गुजरना पड़ेगा, और उसके बाद ही उन्हें पटना एयरपोर्ट में एंट्री मिलेगी। तो वहीं इस संबंध में केंद्रीय विमानन मंत्रालय ने लेटर भी जारी किया है।

तो वहीं माना जा रहा है कि यह कदम पीएम मोदी के राजनीतिज्ञों को दिए जाने वाले वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए उठाया गया है। गौरतलब है कि लालू यादव और राबड़ी देवी को पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते पटना एयरपोर्ट पर सीधी एंट्री की छूट दी गई थी। लेकिन इस फैसले के बाद उनसे यह अधिकार छीन लिया गया है।

Lalu Yadav and Rabri Devi's 'privilege' of direct access to Patna airport tarmac has been scrapped by the Civil Aviation Ministry.