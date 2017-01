हीराखंड एक्सप्रेस के इंजन समेत 8 बोगियां पटरी से उतरीं, 23 की मौत

जगदलपुर-भुवनेश्वर।

हीराखंड एक्प्रेस के आठ कोचों और इंजन के पटरी से उतरने से 23 लोगों की मौत हो गई है। जबकि 120 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रेस्क्यू अभियान जारी है।





आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के कुनेरू स्टेशन के पास यह हादसा बीती रात 11 बजे के करीब उस समय हुआ जब 1844 जगदलपुर-भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस भुवनेश्वर जा रही थी।

Latest visuals from the Hirakhand express derailment site in Kuneru (Vizianagaram, Andhra Pradesh), 23 dead and 36 people injured. pic.twitter.com/ydTixYcMWz — ANI (@ANI_news) January 22, 2017





रेलवे के पीआरओ जेपी मिश्रा का कहना है कि ट्रेन के दो जनरल, दो स्लिपर, एक एसी थ्री टियर, एक एसी टू टियर और इंजन पटरी से उतरा है। हालांकि अभी तक इस हादसे के असल वजहों का पता नहीं चल पाया है।

Kuneru (Vizianagaram, Andhra Pradesh) Hirakhand express derailment: Death toll rises to 23, 36 people injured. pic.twitter.com/72BDxgMX5u — ANI (@ANI_news) January 22, 2017

Relief & rescue ops in full swing, efforts are on to provide medical assistance to victims:Anil Saxena,Railways on Hirakhand derailment pic.twitter.com/t0HvZWYdRt — ANI (@ANI_news) January 22, 2017





राहत और बचाव कार्य जारी

रायगढ़ के सब-कलेक्टर मुरलीधरन स्वीन ने हादसे में 100 लोगों के गंभीर रूप से जख्मी होने की बात कही है। बताया जा रहा है कि अभी भी बहुत से लोग ट्रेन के डिब्बों में फंसे हुए हैं और राहत-बचाव कार्य जारी है।





राहत और बचाव कार्य के लिए रात में ही चार रिलीफ वेन को हादसे की जगह भेजा गया था। कुनेरू रेलवे स्टेशन रायगढ़ से 24 किलोमीटर की दूरी पर है।





रेल मंत्री सुरेश प्रभू इस दुर्घटना को पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर चार रिलीफ वेन भेजने की जानकारी दी और कहा कि पहली प्राथमिकता घायल यात्रियों को नजदीक के अस्पतालों में भर्ती करने की है और वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों को इसके लिए जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं।





रेलवे ने जारी की हेल्फलाइन

बीएसएनएल लैंड लाइन-8922221202 व 8922221206, रायगढ़-बीएसएनएल लैंड लाइन नम्बर-6856223400, 6856223500,बीएसएनएल मोबाइल नम्बर-9439741181 व 9439741071 और एयरटेल नम्बर है-7681878777