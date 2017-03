VIDEO: जवान का दर्दः कहा- दुख होता है जब भारत में ही देशविरोधी नारे लगते हैं

नई दिल्ली।

देशभक्ति पर छिड़े दंगल के बीच एक बार फिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरन रिजिजू ने ट्विट किया है। इस बार उन्होंने उस ट्विट के साथ एक जवान के वीडियो को भी शेयर किया है।

वीडियो में क्या है?

वीडियो में जवान देश के खिलाफ नारेबाजी और तिरंगा जलाने वालों को लेकर अपने दिल की बात कह रहा है। उसका नाम श्रीराम गोरडे लिखा हुआ है। 1.46 सेकेंड के इस वीडियो में जवान कह रहा है कि देश को आतंकियों से ज्यादा खतरा उन लोगों से है जो देशविरोधी नारे लगाते हैं।

जवान ने कहा कि हमें उस समय बहुत दुख होता है जब अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगते हैं और याकूब मेमन के जनाजे में भीड़ जुटती है लेकिन शहीद सैनिकों की कोई बात नहीं करता। जवान ने इसके अलावा भी कई बाते कहीं हैं। जो आप वीडियो में देख सकते हैं।

समंदर से गहरा दर्द!

वीडियो को पोस्ट करते वक्त रिजिजू ने लिखा कि ये दर्द समंदर से भी गहरा है. ये अफसोस की बात है कि हमारे जवानों को भारी मन से दुख बयान करना पड़ता है.

आपको बता दें कि ये सब गुरमेहर कौर की वजह से हो रहा है। गुरमेहर कौर पंजाब की रहने वाली है और उसके पापा शहीद हो गए थे। गुरमेहर कौर ने एक वीडियो शेयर किया था, उसमे वह कह रही थी कि मेरे पापा को पाकिस्तान ने नहीं लड़ाई ने मारा था। उसी के बाद से देशभर में ये विवाद लगातार बढ़ता दा रहा है।

Pain runs deeper than the Ocean. Very sad that our jawans are forced to speak with heavy heart. pic.twitter.com/1AbLScDnor