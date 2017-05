यमन: अगवा भारतीय पादरी ने जारी किया नया वीडियो, जल्द मदद पहुंचाने की लगाई गुहार

अदन।

पिछले साल यमन में आईएस आतंकियों द्वारा अगवा किए गए केरल के भारतीय पादरी ने फिर से एक नया वीडियो जारी कर मदद की अपील की है। यमन के न्यूज पोर्टल 'डब्ल्यूडब्ल्यूडबल्यू डॉट अदन-टीएम.नेट' पर सोमवार को यह वीडियो पोस्ट किया गया है।

इस वीडियो में कमजोर दिख रहे उजुनलील ने कहा है कि मेरा स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ता जा रहा है और मुझे जितना जल्द हो सके, अस्पताल में भर्ती कराए जाने की जरूरत है। साथ ही बताया कि उनका अपहरण करने वालों ने भारतीय सरकार और अबुधाबी के कैथोलिक बिशप से संपर्क किया, लेकिन कोई उचित प्रतिक्रिया नहीं मिल सका।

पादरी टॉम उजुनलील कोटट्यम के रहने वाले हैं, जिन्हें पिछले साल मार्च में आईएस आतंकियों ने अगवा कर लिया था। इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने दक्षिणी यमन के अदन में स्थित मदर टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी की ओर से संचालित वृद्धाश्रम पर हमला कर दिया था।

