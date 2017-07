जम्मू-कश्मीर: सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर

श्रीनगर।

दक्षिण कश्मीर में पुलवामा जिले के जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में शनिवार को 2 आतंकवादी मारे गए। अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल में दंतीवान सातूर जंगलों में सुबह सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस के जवानों ने आतंकवादियों के छिपे होने की गुप्त जानकारी मिलने के बाद एक तलाशी अभियान शुरू किया।

सुरक्षा बल जिस समय इस क्षेत्र की घेराबंदी कर रहे थे उसी समय वहां छिपे आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई की जिसमें वहां छिपे 2 आतंकवादी मारे गए।

#Visuals Two terrorists killed in an encounter with security forces in Satora area of Tral (J&K), operation underway. pic.twitter.com/ccQZg5N8Ct