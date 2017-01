जम्मू-कश्मीर: कुपवाड़ा में लश्कर का शीर्ष आतंकी गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा जब्त

श्रीनगर।

जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने बुधवार को लश्कर-ए-तैयबा के एक शीर्ष आतंकवादी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वह सुुरक्षा बलों के काफिले पर हमले की योजना बना रहा था।

आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि एक गुप्त सूचना मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान दस्ते और 21 राष्ट्रीय रायफल्स के जवानों ने कुपवाडा से लश्कर के शीर्ष आतंकवादी आशिक अहमद उर्फ अबू हैदर को गिरफ्तार किया।

उन्होंने बताया कि उसके पास से भारी संख्या में हथियार औैर गोला बारूद के अलावा एक असाल्ट रायफल, एक चीन निर्मित पिस्तौल, चार मैगजीन, तीन हथगोले, एक थैला और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं।

