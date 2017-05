अस्पताल से कपिल की चेतावनी, कहा- डिस्चार्ज होते ही कालेधन और हवाला को लेकर दर्ज करवाऊंगा FIR

नई दिल्ली।

दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा के अनशन का सोमवार को छठा दिन है। कपिल मिश्रा अभी अस्पताल में हैं और उन्होंने चेतावनी दी है कि डिस्चार्ज होती वो हवाला, कालेधन और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर सीबीआई और सीबीडीटी में एफआईआर दर्ज कराएंगे।

कपिल मिश्रा ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी पर चंदों के बारे में पर निर्वाचन आयोग से झूठ बोलने और धनशोधन के आरोप लगाए। उन्होंने दावा कि फर्जी लोगों के नाम से पार्टी के लिए फंड लिया गया और चुनाव आयोग को पार्टी फंड की गलत जानकारी दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में कपिल बेहोश हो गए, इसके बाद उन्हें दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

करावल नगर से विधायक और पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा कि उन्हें जब भी अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी वह लिखित शिकायत बनाकर हवाला, कालेधन और मनी लॉउंडङ्क्षरग मामलों में सीबीआई और सीबीडीटी में प्राथमिकी दर्ज करवाएंगे।

कपिल ने ट्वीट किया है कि पहले व चुप्पी साधेंगे, फिर ध्यान भटकाने के लिए तमाशे करेंगे, फिर झूठी फोटो वायरल करेंगे, सच से बच कर दुबकेंगे, फिर वे जेल जाएंगे। कपिल ने यह ट्वीट राष्ट्रपतिा महात्मा गांधी की कही बातों से प्रेरित है। कपिल ने अपने ट्वीट के साथ बापू की एक तस्वीर भी पोस्ट की है, जिस पर लिखा है, पहले वे नजरअंदाज करेंगे, फिर वे तुम हसेंगे, इसके बाद वे लड़ेंगे, तब तुम जीत जाओगे।

रविवार को संवाददाता सम्मेलन के दौरान नील नामक व्यक्ति जो कपिल मिश्रा के साथ था उसे आप द्वारा भाजपा का एजेंट बताए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कपिल मिश्रा ने ट्विटर पर एक फोटो भी चस्पा की है। इस फोटो में नील को केजरीवाल के साथ दिखाया गया है।

yes, neil is an agent ... see the pic pic.twitter.com/xyJSH4jR2t