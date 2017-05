कपिल मिश्रा का केजरीवाल पर बड़ा आरोप, कहा-सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल को दिए 2 करोड़

नर्इ दिल्ली।

केजरीवाल मंत्रिमंडल से हटाए गए आम आदमी पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल को दो करोड़ रुपए नकद दिए। उन्होंने कहा कि मैंने एेसा होते हुए देखा है। साथ ही सवाल उठाया कि आप बताइए वो पैसा कहां से आया।

कपिल मिश्रा ने कहा कि शुक्रवार को मैंने अरविंद केजरीवालजी के घर पर देखा कि सत्येंद्र जैन ने अरविंद केजरीवाल को दो करोड़ रुपए नकद दिए। मैंने जब इस बारे में पूछा तो जवाब देने से इनकार कर दिया गया आैर कहा गया कि राजनीति में कुछ बातें होती हैं जो बतार्इ नहीं जा सकती है।

उन्होंने कहा कि जब मैंने पूछा कि पैसा कहां से आया, नगद पैसा क्यों था, इस संबंध में जानकारी दें। मैंने केजरीवाल से कहा कि गलती किसी से भी हो सकती है आैर आपको माफी मांगनी चाहिए।

मिश्रा ने कहा कि इस बारे में मुझे सत्येंद्र जैन ने खुद बताया कि केजरीवाल के किसी रिश्तेदार के लिए 50 करोड़ की जमीन की डील करवार्इ है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येन्द्र जैन के बारे में कर्इ जानकारियां हैं। सत्येंद्र जैन को केजरीवालजी क्यों बचा रहे हैं। कपिल मिश्रा ने कहा कि मैंने केजरीवाल पर आंख मूंदकर भरोसा किया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल की जानकारी में सारे घोटाले हुए हैं।

इसके साथ ही कपिल मिश्रा ने कहा कि उन्होंने पैसों के लेन-देन की जानकारी उप राज्यपाल को दी है। साथ ही मिश्रा ने कहा कि वो इस बारे में अब एसीबी आैर सीबीआर्इ को भी बताएंगे। मिश्रा ने कहा कि मंत्री रहते हुए मैंने शीला दीक्षित के खिलाफ एक रिपोर्ट सीएम को भेजी थी। उस रिपोर्ट का क्या हुआ ये हर कोर्इ जानता है।

कपिल मिश्रा ने आप छोड़कर भाजपा में जाने के सवाल पर कहा कि मैं न पार्टी छोडूंगा आैर न ही मुझे कोर्इ पार्टी से निकाल सकता हूं। ये पार्टी मेरी है। मैं अकेला एेसा कैबिनेट मंत्री हूं जिस पर भ्रष्टाचार का कोर्इ आरोप नहीं है।

इसके बाद भी कपिल मिश्रा ने कुछ आैर ट्वीट किए। इनमें से एक में उन्होंने लिखा कि जिस दिन सत्येन्द्र जैन जेल जाएंगे मेरी एक बात सच हो जाएगाी। चंद दिनों का इंतजार है, सांच केा आंच नहीं।

इससे पहले, कपिल मिश्रा ने दिल्ली के उप राज्यपाल से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा कि चुप रहना असंभव था। कुर्सी क्या प्राण भी जाए तो जाए।

i have witnessed HIM taking illegal cash.. have shared all details with Lt. Gov.

चुप रहना असंभव था। कुर्सी क्या प्राण भी जाये तो जाए