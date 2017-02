उत्तरप्रदेशः टूंडला स्टेशन पर मालगाड़ी से टकरार्इ कालिंदी एक्सप्रेस, बड़ा हादसा टला

नर्इ दिल्ली ।

उत्तर प्रदेश के टूंडला स्टेशन पर कालिंदी एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकरा गर्इ। गनीमत ये रही कि घटना में कोर्इ घायल नहीं हुआ, लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। हम आपको बता दें कि हालिया दिनों में कानपुर के निकट ये तीसरी रेल दुर्घटना है।

जानकारी के मुताबिक 14723 कानपुर-भिवानी कालिंदी एक्सप्रेस के टूंडला स्टेशन पहुंचने के वक्त ये हादसा हुआ। स्टेशन पर पहुंचने के दौरान ट्रेन की रफ्तार धीमी थी। इस कारण से बड़ा हादसा टल गया आैर कोर्इ जनहानि नहीं हुर्इ। हादसा रात करीब 2 बजे हुआ।

