मुंबई एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा: रनवे से टकराया विमान का पिछला हिस्सा, 188 यात्री थे सवार, सभी सुरक्षित

नई दिल्ली।

मुंबई हवाईअड्डे पर शुक्रवार सुबह 188 यात्री उस समय बाल बाल बच गए जब जेट एयरवेज के बैंकाक जा रहे विमान का पिछला हिस्सा उड़ान भरते समय रनवे से टकरा गया। वहीं एयरलाइंस के एक प्रवक्ता ने इसे अभी इसे संदिग्ध टक्कर करार दिया है।

एयरलाइंस के एक प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की कि यात्रियों को दूसरे विमान से बैंकाक भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि उड़ान संख्या नाइन डब्लू -70 में 180 यात्री और चालक दल के 8 सदस्य सवार थे। एयरलाइंस के लिखित बयान के अनुसार उड़ान भरते समय पायलट को संदेह हुआ कि विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया है।

Jet Airways Mumbai to Bangkok flight 9W 70 executed an air turn back to Mumbai on account of a 'suspected' tail strike, landed safely pic.twitter.com/eDTpO0czdp