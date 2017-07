नीतीश पर 'मौन' शरद यादव ने मोदी सरकार को लिया आड़े हाथ, कहा- कालाधन लाने में रही असफल

पटना।

बिहार में महागठबंधन तोड़ बीजेपी के साथ जाने के नीतीश कुमार के फैसले से नाराज जडीयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। हालांकि भले ही उन्होंने नीतीश कुमार पर कुछ नहीं बोला, लेकिन मोदी सरकार पर ट्वीट के जरिए हमला किया।

शरद यादव ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि विदेशों में जमा कालाधन धन वापस देश में नहीं आया, जो कि कि सत्तारुढ़ पार्टी का मुख्य नारा था और ना ही पनामा पेपर्स मामले में नामित किसी को भी पकड़ा गया। तो वहीं इससे पहले भी महागठबंधन टूटने के बाद शुक्रवार और शनिवार को एनडीए के पूर्व संयोजक 70 वर्षीय नेता शरद यादव ने ट्वीट किया था।

Neither black money slashed abroad returned, one of d main slogans of d ruling party nor anyone caught out of those named in Panama papers.