BSF ने सीमा पर महिला घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम, मामले में पाक रेंजर्स के साथ हुई बैठक

जम्मू।

सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने जम्मू -कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे पगरवाल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। यहां अखनूर में गुरुवार देर रात को घुसपैठ की कोशिश कर रही एक महिला पाकिस्तानी को सेना के जवानों ने मार गिराया है। इस कार्यवाई सेना एक अन्य को गिरफ्तार करने में भी कामयाब रही है।

बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, पगरवाल इलाके में तारबंदी के बेहद करीब आ चुके एक पाक घुसपैठिए मारे गिराने में सफल रहे। तो वहीं उन्होंने बताया कि पहले सीमा पर तैनात जवानों ने महिला घुसपैठिए को रुकने की चेतावनी दी, लेकिन वह नहीं मानी तो सेना ने कार्यवाई करते हुए उसे ढेर कर दिया।

साथ ही कहा कि इस मामले को लेकर पाक सेना के रेंजर्स के साथ एक बैठक में उस महिला के बारे में बताया, तो उन्होंने उक्त महिला घुसपैठिए का शव लेने के लिए राजी हो गए। इसके अलावा कठुआ में एक संदिग्ध को बीएसएफ जवानों ने इलाके में घूमता पाया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उससे पूछताछ जारी है।

गौरतलब है कि दो दिन पहले भी सीमा सुरक्षा बल ने राजौरी जिले के केरी सेक्टर में एक आतंकी को ढेर कर दिया था। तो वहीं गुरुवार को दक्षिण कश्मीर के सोपियां जिले में तड़के सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड में तीन जवान शहीद हो गए थे और एक महिला की मौत हो गई। जिसकी जानकारी पुलिस प्रवक्ता ने दी थी। तो वहीं रक्षा प्रवक्ता के मुताबिक इस मुठभेड़ की जानकारी हासिल की जा रही है।

J&K: BSF apprehends Pak intruder seen moving suspiciously at International Border in Kathua, kills another intruder in Paragwal Sector. pic.twitter.com/RTE9TeFMI5