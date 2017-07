जम्मू-कश्मीर: पाक ने फिर किया सीजफायर का उल्लंधन, कुपवाड़ा में सेना के 2 जवान शहीद

श्रीनगर।

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों ने सेना पर फिर हमला किया है। आतंकियो ने कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सुरक्षाबलों पर फायरिंग की। इस फायरिंग में सेना के 2 जवान शहीद हो गए हैं। जबकि ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि कुपवाड़ा में एक बार फिर पाकिस्तानी सेना ने सीजफायर का उल्लंधन किया है। जहां अचानक हुए फायरिंग और गोला-बारी में तीन भारतीय जवान घायल हुए हैं।

सूत्रों के मुताबिक बिना किसी उकसावे के पाकिस्तानी सेना ने बुधवार को नियंत्रण रेखा के पास फायरिंग करनी शुरु कर दी। हालांकि इस फायरिंग की अभी तक अधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है। तो वहीं इस फायरिंग का जवाब देते हुए भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई भी की है। तो उधर पुंछ सेक्टर में भी पाकिस्तीन सेना की ओर से फायरिंग की सूचना है।

#UPDATE J&K: Two Army personnel, who were shot by terrorists in Kupwara, succumb to their injuries.