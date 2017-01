जम्मू कश्मीरः बारामूला में सुरक्षाबलों की आतंकियों से मुठभेड़, एक आतंकी को किया ढेर

श्रीनगर।

जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में मंगलवार सुबह सुरक्षाबलों आैर आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। सुरक्षाबलों ने मारे गए आतंकी के पास से हथियार आैर गोला बारूद बरामद किया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षाबलों आैर आतंकियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। सेना को खबर मिली थी कि बारामूला के हरितार तारजू इलाके में दो आतंकवादी छिपे हुए हैं। इसके बाद सेना ने सर्च आॅपरेशन शुरु किया। दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक गोलीबारी होती रही। जिसके बाद सुरक्षाबलों को एक आतंकी को मार गिराया।

UPDATE: One terrorist killed in an ongoing encounter with security forces in Baramullah district (J&K), arms and ammunitions recovered.