जम्मू कश्मीरः पुलवामा में सुरक्षाबलों ने ढेर किया एक आतंकी, अब भी छिपे हैं 4 से 5 आतंकी

श्रीनगर।

दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में आज तड़के सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गया। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष आपरेशन समूह ने पुलवामा के पडगामपोरा में संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया।

जानकारी के मुताबिक़ इस मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी मार गिराया है। खबर है कि अभी भी 4 से 5 दहशतगर्द छिपे हुए हैं।

Unconfirmed presence of 4-5 terrorists, operation on: CRPF on Pulwama (Padgampora, J&K) encounter (Visual deferred) pic.twitter.com/te2Jsn51Hx

J&K: Terrorist reportedly killed in Pulwama (Padgampora)encounter. Troops of 130 Bn CRPF, 55 RR and SOG Pulwama involved in the op: CRPF

जब सुरक्षा बल गांव के एक खास इलाके की ओर बढ़े जहां एक घर में आतंकवादी छिपे हुए थे तो आतंकवादियों ने स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी।

सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के बाद मुठभेड़ शुरू हो गयी। इस बीच स्थानीय लोग मुठभेड़ स्थल के पास सड़कों पर उतर आये और सुरक्षा बलों पर पथराव शुरू कर दिया।

J&K: Authorities suspend train services from Banihal to Srinagar as one of the railway stations is near the Pulwama encounter site. pic.twitter.com/4rKzS0zzOq