जम्मू कश्मीरः सुरक्षाबलों आैर आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, छिपे हैं 3 आतंकी

श्रीनगर।

जम्मू कश्मीर में शोपियांन जिले में शुक्रवार रात से सुरक्षाबलों आैर आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। न्यूज एसेंसी एएनआर्इ के अनुसार, शनिवार सुबह तक मुठभेड़ जारी है। वहीं पुलिस के अनुसार यहां पर एक घर में तीन आतंकी छिपे हुए हैं।

J&K: Encounter between terrorists & security forces in Chilli Pora of Shopian, that started last night, still underway (visuals deferred) pic.twitter.com/U2xICtsP5a