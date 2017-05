जम्मू-कश्मीर: सेना के अफसर का मिला गोलियों से छलनी शव, अगवा कर हत्या करने की आशंका

श्रीनगर।

जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार सुबह एक जवान का शव मिला है जिसके शरीर पर गोली लगने के निशान हैं।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कुलगाम के तामीरा सिधा गांव में कुछ स्थानीय लोगों ने जवान के शव को देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी।

मृतक की पहचान उमर फैयाज पार्रे के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले के विस्तृत ब्योरे की प्रतिक्षा है।

J&K: Bullet ridden body of a Army lieutenant found in Shopian district's Herman, in South Kashmir; identified as Umar Fayaz from Kulgam pic.twitter.com/lmeOU3Kgsa