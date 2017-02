J&K : महासिवरात्रि के कारण अलगाववादियों ने टाला शुक्रवार का प्रोटेस्ट, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली।

जम्मू-कश्मीर में पिछले कई महीनों से अलगाववादियों की ओर से जारी विरोध प्रदर्शन को शुक्रवार स्थगित कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला सर्वसहमति से महाशिवरात्रि के कारण लिया गया है। गौरतलब है कि देश में आगामी 24 फरवरी को शुक्रवार के दिन महाशिवरात्रि का पर्व है।

इस मुद्दे पर सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उम्र फारुख और मोहम्मद यासीन मालिक ने अलगाववादियों की एक संयुक्त बैठक में ये फैसला लिया। अलगाववादी संगठन हुर्रियत के प्रवक्ता ने कन्फर्म किया इस शुक्रवार 24 फरवरी को हिंदुओं का त्यौहार शिवरात्रि है। और ऐसे मौके पर किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं होगा।

Hurriyat leadership calls off strike in Kashmir, on Friday (24 Feb) in view of the festival of Shivaratri (Herath)