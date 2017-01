जम्मू में आतंकियों ने इंजीनियरिंग फोर्स कैंप पर किया बड़ा हमला, 3 लोगों की मौत...

नई दिल्ली।

जम्मू कशमीर के अखनूर से लगे एलओसी के पास बटाल गांव में सोमवार सुबह आतंकियों ने हमला कर दिया। सुबह के समय आतंकियों ने इंजीनियरिंग फोर्स को अपना निशाना बना हमला किया। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक, इस हमले में 3 कर्मियों की मौत की खबर मिल रही है। आतंकियों का gref कैंप पर हमला एक बड़ी साजिश माना जा रहा है।

#FLASH J&K: Three GREF personnel have lost their lives in attack on GREF camp in Akhnoor; area cordoned off.