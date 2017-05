नहीं बाज़ आ रहीं ना'PAK' हरकतें, सरहद पर फिर हुआ सीज़फायर उल्लंघन, हमारे जांबाज़ों ने दिया मुहतोड़ जवाब

जम्मू।

पाकिस्तान ने एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बालाकोट सेक्टर में बुधवार तड़के पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का फिर से उल्लंघन कर बिना उकसावे की गोलीबारी की।

रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, ' नौशेरा सेक्टर में मंगलवार देर रात नौ बजे पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी रूक गई थी लेकिन बालाकोट सेक्टर में 12 बजकर 50 मिनट से लेकर एक बजकर 30 मिनट तक बिना उकसावे के गोलाबारी की गई। हालांकि इसका करारा जवाब भी दिया गया। '

J&K: Heavy shelling from Pakistan in residential areas of Lam Pukharni in Nowshera sector yesterday pic.twitter.com/Mw62Hp0Zsb