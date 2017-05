J&K: चार राइफल लेकर फरार कांस्टेबल हिजबुल मुजाहिदीन में हुआ शामिल, अलर्ट जारी..

श्रीनगर।

जम्मू- कश्मीर के बडगाम में एक पुलिस कांस्टेबल थाने रुम से चार राइफलें लेकर फरार हो गया है। जिसके बाद पूरे दक्षिणी कश्मीर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं खबरों के मुतबिक, चार रायफलों के साथ फरार हुआ कांस्टेबल आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया है।

सोमवार को आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के शोपियां निवासी कांस्टेबल सईद नावीद मुस्ताक शनिवार शाम बडगाम के भारतीय खाद्य निगम के गार्ड रूम से चार सेल्फ लोडिंग राइफल्स लेकर फरार हो गया। जिसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन के एक प्रवक्ता ने स्थानीय मीडिया को बताया कि नावीद उनके संगठन में शामिल हो गया है।

J&K: Policeman who decamped with 4 Self-Loading Rifles & ammunition last night, was posted as a guard at FCI godown in Budgam’s Chandpora pic.twitter.com/htgtLs4yfD