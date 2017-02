J&K : राजौरी में LOC पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एक आतंकवादी ढेर

जम्मू।

जम्मू- कश्मीर के राजौरी जिले में सेना ने एक बार फिर आतंकियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। यहां राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा (LOC) के पास सीमा सुरक्षाबल के जवानों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है।

#FLASH J&K: BSF 163 Battalion gunned down a terrorist in Keri Sector of Rajouri after firing from both sides; 2 terrorists managed to flee.