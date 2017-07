अमरनाथ यात्रा पर हमले का हमारे सुरक्षा बलों ने लिया 'बदला', 3 आतंकी ढेर- भारी मात्रा में हथियार-गोला बारूद बरामद

श्रीनगर।

जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के तहत मुठभेड़ में बुधवार सुबह सभी तीन आतंकवादियों को मार गिराया। आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि बडगाम के रुडवोरा गांव में आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस के जवानों ने मंगलवार शाम तलाशी अभियान चलाया था।

सुरक्षा बलों के जवान जब आतंकवादियों के छिपे होने के इलाके की ओर बढऩे लगे, उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी थी। सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की।

Operation lasted entire night, killed and recovered bodies of three terrorists, identity of one terrorist has been ascertained: T Singh, SSP pic.twitter.com/UOC29lZHtc