J&K: भारी मात्रा में सरहद पार से लाया जा रहा था ड्रग्स, पुलिस ने किया जब्त

श्रीनगर।

जम्मू एवं कश्मीर के अधिकारियों ने शुक्रवार को पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से घाटी में आए एक ट्रक से करोड़ों रुपए मूल्य की 25 किलोग्राम हेरोइन बरामद की। यह ट्रक नियंत्रण रेखा पार व्यापार के सिलसिले में यहां आया था।

पुलिस ने कहा कि चालक की पहचान सैयद यूसुफ के तौर पर हुई है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उड़ी कस्बे के सलामाबाद व्यापार सुविधा केंद्र पर आए ट्रक में सामानों के बक्से में करोड़ों रुपए मूल्य की हेरोइन छिपाई गई थी।

पुलिस ने कहा कि चालक की गिरफ्तारी से जुड़ी औपचारिता पूरी की जा रही है, ताकि आरोपी को दंडाधिकारी के सामने पेश किया जा सके। तो वहीं पकड़े गए मादक पदार्थों की कीमत का भी खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है।

#Visual Uri, J&K: Baramulla Police seized 25 kg of narcotic drugs from a truck coming frm POK to India for the purpose of cross-border trade pic.twitter.com/D0FIBaMwdR