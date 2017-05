जम्मू एवं कश्मीर : आतंकवादियों ने सेना के गश्ती दल पर गोलीबारी की

श्रीनगर।

जम्मू एवं कश्मीर के त्राल क्षेत्र में शनिवार को आतंकवादियों ने सेना के एक गश्ती दल पर गोलीबारी शुरू दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।आतंकवादी त्राल के सीर जागीर गांव में छिपे हुए थे।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। त्राल पुलवामा जिले में स्थित है। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग जिलों में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं।

गोलीबारी की यह घटना आतंकवादियों द्वारा शोपियां जिले में एक कश्मीरी सैन्य अधिकारी की हत्या के कुछ दिनों बाद आई है। आतंकवादियों ने सैन्य अधिकारी को उस समय अगवा करके उसकी हत्या कर दी जब वह छुट्टियों पर था और एक पारिवारिक विवाह समारोह में शामिल होने गया था।

J&K: Army patrol party fired upon by terrorists in Pulwama's Tral. Area cordoned off. (visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/pSVmRr1WOd