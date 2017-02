बड़ी खबर: टल सकता है बजट, इस सांसद का हार्ट अटैक आने से हुआ निधन

नई दिल्ली।

इंडियन युनियन मुस्लिम लीग के वरिष्ठ नेता और संसद सदस्य ई अहमद का निधन हो गया है। उन्हें मंगलवार को राष्ट्रपति की स्पीच के दौरान दिल का दौरा पड़ा था। जिसके बाद उन्हें आरएमएल अस्पताल भर्ती कराया गया था।

IUML MP E Ahamed passes away, he was rushed to the hospital yesterday morning from Parliament during President's address.