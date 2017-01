इस्तांबुल हमले में दो भारतीयों की मौत, मृतकों में बॅालीवुड के एक चर्चित निर्माता भी शामिल

इस्तांबुल।

तुर्की के ओर्ताकोए जिले के रियाना नाइट क्लब में नए साल के जश्न के दौरान घुसे एक हमलावर अंधाधुंध फायरिंग की। हमले में 39 लोगों की मौत हो गई। 69 घायल हो गए। विदेश सुषमा स्वराज के ट्वीट के मुताबिक मरने वालों में दो भारतीय हैं। इनमें एक महिला है। वहीं इस हमले में बॅालीवुड के चर्चित निर्माता अबिस रिजवी की भी मौत हो गर्इ।





सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर बताया है कि इनमें से एक राज्यसभा के पूर्व सांसद अख्तर हसन रिजवी के पुत्र अबिस रिजवी हैं। वहीं, महिला की पहचान गुजरात निवासी खुशी शाह के रूप में हुई। सुषमा ने ट्वीट किया है कि भारतीय राजदूत अंकारा से इस्तांबुल पहुंच रहे हैं। शहर के गवर्नर वासिप साहिन ने इसे आतंकी हमला बताया। हालांकि अभी तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है।





हम आपको बता दें कि हमले में मारे गए अबिस रिजवी तीन दिन पहले ही अपने दोस्तों के साथ नए साल का जश्न मनाने के लिए इस्तांबुल गए थे। वे बाॅलीवुड के चर्चित निर्माताआें में से एक थे। उनकी मौत पर मधुर भंडारकर आैर रजा मुराद सहित कर्इ बॅालीवुड से जुड़े लोगों ने दुख जताया है। रिजवी के निधन से उनके फैंस में भी शोक की लहर दौड़ गर्इ।





नववर्ष के जश्न के दौरान फायरिंग

इस्तांबुल के ओर्ताकोए जिले के रियाना नाइटक्लब में नए साल के जश्न के दौरान एक हमलावर ने क्लब में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की। गवर्नर वासिप साहिन ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। हमलावर सांता क्लॉज की ड्रेस पहने हुए था। साहिन का कहना है कि हमलावर ने एक पुलिसकर्मी और एक नागरिक की क्लब के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिर उसने अंदर जाकर अंधाधुंध गोलीबारी की।









तुर्की के गृह मंत्री सुलेमान सोयलू का कहना है कि 21 मृतकों की पहचान हो चुकी है। इनमें दो भारतीयों समेत 16 विदेशी और 5 तुर्की शामिल थे। हालांकि, अभी तक हमलावर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।





नए साल में एक घंटा बचा था

तुर्की के अधिकारियों का कहना है कि यह हमला तब हुआ, जब नया साल शुरू होने में एक घंटा बचा था। हमलावर रीयना क्लब में घुसा और एक पुलिसकर्मी और एक नागरिक को गोली मार दी और फिर गोलीबारी करने के लिए अंदर चला गया।









बता दें कि वर्ष 2016 में कुर्द आतंकियों और आईएस आतंकियों ने इस्तांबुल और अन्य स्थानों पर भीषण आतंकी हमले करके सैंकड़ों लोगों को निशाना बनाया था। हमले के वक्त क्लब में 500-600 से ज्यादा लोग मौजूद थे। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने पानी में कूदकर जान बचाई। इस हमले के बाद तुर्की के बड़े शहरों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अभी तक किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।