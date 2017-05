इसरो ने लॉन्च किया दक्षिण एशिया उपग्रह, पीएम मोदी का छह देशों को बड़ा तोहफा

श्रीहरिकोटा।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने भारी रॉकेट भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान जीएसएलवी-एफ9 के माध्यम से दक्षिण एशियाई संचार उपग्रह जीसैट-9 का शुक्रवार को सफल प्रक्षेपण किया। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षेस के छह देशों को एक नई सौगात दी। PM मोदी ने ट्वीट कर इस सैटेलाइट के सफल लॉन्‍च के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी।

I congratulate the team of scientists who worked hard for the successful launch of South Asia Satellite. We are very proud of them. @isro