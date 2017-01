सेना की छावनी के नजदीक मिला ISIS का पोस्टर, जांच में जुटे अधिकारी

शिमला।

यहां हिमाचल प्रदेश में सेना की छावनी से सटे एक स्थान पर खूंखार आंतकी संगठन आईएस का एक पोस्टर मिला है। जिसमें सुबाथू से नेपाल तक 3 अलग - अलग घमाकों की चेतावनी दी गई है। साथ इस पोस्टर के जरिए आतंकी संगठन IS के हवाले से चेतावनियों के बाद घमकी भी दी गई है।

बता दें कि इसमें पीएम मोदी के नाम का भी जिक्र होने के साथ आईएस के समर्थन में नारे भी लिखे गए हैं। ये नारे दीवारों पर पेंट कर लिखे गए हैं। ये पोस्ट यहां के सोलन जिले में आर्मी कैंट के नजदीक पाया गया है। आपको बता दें कि सुबाथु कैंट के पास कई सार्वजनिक जगहों पर इस्‍लामिक स्‍टेट के समर्थन में दीवार पर नारे लिखे मिले हैं। इसके साथ ही यह नारे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखे गए हैं।

ISIS poster seen near Army Cantt in Himachal Pradesh's Solan district pic.twitter.com/h57UaqDxCh