कुलभूषण मामला: ICJ में भारत ने कहा, स्थिति गंभीर- जाधव को जल्द फांसी दे सकता है पाकिस्तान

हेग।

पाकिस्तान द्वारा भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को जासूसी करने का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा देने के मामले में भारत ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय अदालत (ICJ) में अपना पक्ष मजबूती से रखा और अदालत से अपील की कि वह फांसी की सजा को तत्काल निलंबित करे, क्योंकि स्थिति गंभीर है और आशंका है कि अदालत का फैसला आने से पहले ही उन्हें फांसी पर लटकाया जा सकता है।

हेग में अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भारतीय दल का नेतृत्व करने वाले वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत ने इस अदालत का रुख किया है। जहां अदालत ने इस पर तत्काल संज्ञान लिया। साल्वे ने अदालत से कहा कि साल 2016 में ईरान में जाधव का अपहरण किया गया और फिर पाकिस्तान लाकर कथित तौर पर भारतीय जासूस के तौर पर पेश किया गया और सैन्य हिरासत में उनसे कबूलनामा लिया गया। साल्वे ने कहा कि भारत सरकार को यह तक पता नहीं है कि कुलभूषण को पाकिस्तान में किस जेल में रखा गया है।

