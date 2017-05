कुलभूषण मामले में 'झूठे' पाकिस्तान को लगा करारा झटका, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने फांसी देने पर लगाई रोक

नई दिल्ली।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मंगलवार देर रात ट्वीट किया कि हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष ने न्यायालय के नियमों के पैरा-4 के अनुच्छेद 74 के तहत यह रोक लगाई है।





स्वराज ने यह भी लिखा है कि उन्होंने कुलभूषण की मां से टेलीफोन पर बात कर उन्हें यह जानकारी दे दी है। विदेश मंत्री ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे भारत की ओर से इस मामले में पैरवी कर रहे हैं।





I have spoken to the mother of #KulbhushanJadhav and told her about the order of President, ICJ under Art 74 Paragraph 4 of Rules of Court. — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) May 9, 2017









Mr.Harish Salve, Senior Advocate is representing India before International Court of Justice in the #KulbhushanJadhav case. — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) May 9, 2017









पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने कुलभूषण को जासूसी के आरोप में पिछले महीने 10 अप्रैल को फांसी की सजा सुनाई थी। भारत ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा था कि पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन करते हुए जाधव पर मामला चलाया है। उसके बार-बार के अनुरोध के बावजूद कुलभूषण को भारतीय राजनायिकों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई।





भारत ने यह भी साफ किया था कि कुलभूषण भारत का जासूस नहीं है। वह भारतीय नौ सेना में अधिकारी रह चुका है और रिटायर होने के बाद अपना व्यापार करते हैं।





भारत ने पाकिस्तान की सैन्य अदालत के फैसले को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में चुनौती दी थी और उसके बाद न्यायालय ने कुलभूषण की फांसी पर रोक लगाई है। भारत की ओर से न्यायालय को बताया गया कि कुलभूषण का ईरान से अपह्रण किया गया लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने दर्शाया कि उन्हें पिछले वर्ष तीन मार्च ब्लूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया।





Happy to hear #KulbhushanJadhav 's execution stayed in Pak,glad that Indian govt is trying its best to get him bk:T Pawar,friend of K Jadhav pic.twitter.com/51orCW4SHB — ANI (@ANI_news) May 10, 2017









अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने मंगलवार देर शाम अपने एक वक्तव्य में बताया कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान पर विएना संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया था। भारत की ओर से दायर अपील में ये भी बताया गया था कि कुलभूषण जाधव को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया और ना ही उन्हें भारत के उच्चायोग अधिकारियों से मिलने की इजाजत दी गई।





भारत की दलीलों को गंभीरता से लेते हुए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पत्र लिखकर कुलभूषण की मौत की सजा पर रोक लगाने को कहा है।





भारत ने पाकिस्तान की सैन्य अदालत के इस फैसले के खिलाफ आठ मई को हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अपील की थी। इससे पहले कुलभूषण को फांसी की सजा दिये जाने के खबर के बाद भारत ने कहा था कि कुलभूषण को सुनाई गई मौत की सजा पर अमल होता है तो इसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे और द्विपक्षीय संबंध प्रभावित होंगे।









विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने देश को बताया था कि सरकार कुलभूषण को बचाने के हर संभव तरीका अपनाएगी।