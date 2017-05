परेश रावल का ट्वीट- पत्थरबाज की जगह अरुंधति राय को आर्मी जीप से बांधो

नर्इ दिल्ली।

अपने शानदार अभिनय के लिए मशहूर जाने माने बाॅलीवुड एक्टर आैर लोकसभा सांसद परेश रावल अपने एक ट्वीट को लेकर चर्चा में हैं। परेश रावल ने ट्वीट के जरिए प्रसिद्घ लेखिका अरुंधति राय पर हमला बोला है। अरुंधति राय कश्मीर को लेकर अक्सर अपनी राय रखती रहती हैं, लेकिन कर्इ लोगों को कश्मीर को लेकर उनके ये विचार पसंद नहीं आते। माना जा रहा है कि परेश रावल भी उनके कश्मीर पर विचारों से सहमत नहीं है आैर उसके कारण ही उन्होंने एेसा ट्वीट किया है।

परेश रावल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि किसी पत्थरबाज को जीप से बांधने से बेहतर है कि अरुंधति राय को बांधो।

Instead of tying stone pelter on the army jeep tie Arundhati Roy !