VIDEO: भारतीय नेवी के साहस ने समुद्री लुटेरों की कोशिश पर फेरा पानी, भाग खड़े हुए डकैत

नई दिल्ली।

समुद्री डकैती के लिए कुख्यात अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना के पोत शारदा ने लाइबेरिया के एक समुद्री जहाज को लुटेरों बचा लिया है। जिसके बाद लाइबेरिया पोत लार्ड माउंटबेटन को समुद्री डकैत अगवा करने में विफल रहे।

लाइबेरिया पोत मंगलवार को शाम 4 बजकर 45 मिनट के आसापास अदन की खाड़ी से गुजर रहा था, तभी उसे दो बड़ी और 8 छोटी नौकाओं ने घेर लिया। जिसके बाद पोत लार्ड माउंटबेटन ने बिना देर किए समुद्री क्षेत्र में तैनात भारतीय नौसेना को इसकी सूचना दी। और मदद की गुहार लगाई।

भारतीय नौसेना के प्रवक्ता के मुताबिक, जानकारी मिलते ही आईएनएस शारदा ने तेजी से घटनास्थल की ओर रवाना हो गया। शारदा जब पहुंचा तो उस समय लगभग 6 बज रहे थे। जिसके बाद उन्होंने समुद्री डकैतों के खिलाफ कार्यवाई की। और वह भाग खड़े हुए।

#WATCH: INS Sharda, an Offshore Patrol Vessel foils piracy attempt on MV Lord Mountbatten, by 2 mother ships & 8 skiffs, in Gulf of Aden pic.twitter.com/nYuMdvA1GK