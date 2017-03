श्रीलंकाई नौसैना ने भारतीय मछुआरे को मारी गोली, भारत ने हत्या पर जताया कड़ा एतराज

नयी दिल्ली।

भारत ने श्रीलंकाई नौसैना की ओर से एक 22 साल के भारतीय मछुआरे की कल रात गोली मार कर हत्या किए जाने पर आज श्रीलंका सरकार के समक्ष कड़ा विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि भारतीय मछुआरे की हत्या को लेकर भारत सरकार को गहरी चिंता का विषय है।

The Sri Lankan Navy has promised a full and thorough investigation: MEA on Indian fisherman shot dead by Sri Lankan Navy.