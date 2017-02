नस्लीय हिंसा के शिकार भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास का शव पहुंचा घर, हिलेरी ने ट्रंप पर साधा निशाना

हैदराबाद।

अमरीका के कंसास में नस्लवादी हमले में अपनी जान गंवाने वाले भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचिभोटला का शव सोमवार देर रात हैदराबाद में उनके घर पहुंचा गया। कुचिभोटला का अंतिम संस्कार मंगलवार को जुबली हिल्स में किया जाएगा। इस बीच भारतीय इंजीनियर की हत्या के बाद अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप की चुप्पी पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

Engineer Srinivas Kuchibhotla's mortal remains brought to his residence in Hyderabad; he was shot dead in #Kansas (US) pic.twitter.com/M6RqLBP3Xl