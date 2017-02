ISIS के चंगुल से छूटे हिंदुस्तानी डॉक्टर ने सुनाई आपबीती, खोले सबसे खतरनाक आतंकी संगठन के 'काले चिट्ठे'

नई दिल्ली।

दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट, आईएस की गिरफ्त में चल रहे भारतीय चिकित्सक डॉक्टर के रामामूर्ति को सकुशल मुक्त करवा लिया गया है। दो साल पहले अपहृत किये गए डॉक्टर रामास्वामी को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ी मशक्कत के बाद मुक्त करवाने में सफलता हासिल की है।





जानकारी के मुताबिक़ डॉक्टर रामास्वामी मूल रूप से आंध्र प्रदेश के कृष्णा ज़िले के रहने वाले हैं। उनको लगभग 18 महीने पहले आईएस के आतंकियों ने अपहृत करके उन्हें लीबिया में सलाखों के पीछे कैद कर रखा था। इस दौरान उन्हें चिकित्सकीय सेवाएं देने के लिए ज़बरदस्ती कर बाध्य किया जाता था।





ISIS did not do anything to me physically, but abused me verbally, they were educated youth well aware about India: Dr. K Ramamurthy — ANI (@ANI_news) February 26, 2017





One day ISIS came to my room&told me to come with them;There was another Indian;They took 2of us to their Central jail in Sirte-DrRamamurthy pic.twitter.com/H1GxXI3e8f — ANI (@ANI_news) February 26, 2017









मुक्तहोने के बाद मीडिया से बातचीत में डॉक्टर रामास्वामी ने बताया कि आईएस के आतंकियों ने उन्हें अपहरण कर सिर्ते भेज दिया था। आतंकियों को जब ये पता चला कि वे एक डॉक्टर हैं, तो उन्हें उनके घायल सदस्यों के उपचार के लिए ज़बरदस्ती की गई। ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस बीच उन्हें एक गोली भी मारी गई जो उनके बाएं हाथ की कलाई में लगी है।





In jail, we met another 2 Indians, who were captured from outskirts of Sirte (Libya)&had already finished 2months of jailterm: Dr Ramamurthy pic.twitter.com/EyLgBRsXDi — ANI (@ANI_news) February 26, 2017





ISIS ppl forced us to watch videos of what they did to Iraq, Syria, Nigeria & other places;It was bit difficult to watch them: Dr Ramamurthy pic.twitter.com/ZkmZNSCyjM — ANI (@ANI_news) February 26, 2017





रामास्वामी ने बताया, ''आईएसआईएस संगठन में 10 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के बुज़ुर्ग तक शामिल हैं। मैंने वहां उनका उपचार किया है इसलिए ये सब जानता हूं।''





वहीं आईएस के सुसाइड बॉम्बर्स के बारे में बताते हुए रामास्वामी ने बताया कि मैंने भी आत्मघातियों को अपनी आँखों से देखा है। ये आत्मघाती खुद को धमाके के साथ उड़ाने को धर्म के लिए कुर्बानी मानते हैं।









गौरतलब है कि भारतीय एजेंसियों और विदेश मंत्रालय के साझा प्रयास के बाद डॉक्टर रामामूर्ति को आईएस के चंगुल से मुक्त कराया गया है। छूटने के बाद रामास्वामी ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया।