Video: 1500 किलो हेरोइन ले जा रहे जहाज को पकड़ा, कीमत 3500 करोड़ रुपए

नई दिल्ली।

भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात के तट पर एक जहाज से 1500 किलोग्राम मादक पदार्थ हेरोइन जब्त की है जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3500 करोड़ रूपए तक हो सकती है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार तटरक्षक बल को खुफिया एजेंसियों से समुद्र के रास्ते मादक पदार्थ ले जाए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद तटरक्षक बल ने अपने पोत समुद्र पावक और एक अन्य पोत को संदिग्ध व्यापारिक जहाज को पकडऩे का अभियान चलाया।

#WATCH: ICG Ship apprehended Merchant Vessel carrying approx 1500 kgs of heroin valued at about ₹3500 crores off the coast of Gujarat. pic.twitter.com/FB5YXlx4ju