तमिलनाडुः मुख्य सचिव के घर पर छापेमारी, रेड्डी कनेक्शन भी जांच रहा है आयकर विभाग

चेन्नर्इ।

देशभर में आयकर विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। खासतौर पर नोटबंदी के बाद आयकर विभाग ने कर्इ जगह छापे मारकर बड़ी संख्या में नए-पुराने नोट बरामद किए हैं। अब तमिलनाडु के मुख्य सचिव राम मोहन राव के घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। चेन्नर्इ में स्थित राव के घर पर आयकर विभाग की टीम तलाशी लेने में जुटी है। हालांकि ये पहली बार है जब राज्य के किसी बड़े अधिकारी के ठिकानों पर आयकर विभाग ने कार्रवार्इ की है।

