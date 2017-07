J&K: अनंतनाग में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, लश्कर के 3 आतंकी ढेर

श्रीनगर।

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में सोमवार को सुरक्षाबलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। सेना एक ऑपरेशन के जरिए यहां स्थित वानी हमा गांव में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादियों को एक मुठभेड़ में मार गिराया है। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक इस मुठभेड़ में लश्कर का कमांडर जिबरान बी शामिल था।

मिली जानकारी के मुताबिक, फिलहाल सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। तो वहीं माना जा रहा है कि इलाके में और आतंकी हो सकते हैं। जबकि मारे गए तीनों आतंकियों के पास से सेना ने एक एके 47, एक स्रुक्र और एक पिस्टल बरामद किया है।

