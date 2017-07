गृह मंत्रालय का राज्यों को निर्देश- गुलदस्ता देकर ना करें PM मोदी का स्वागत, किताब दें..

नई दिल्ली।

पीएम मोदी के दौरे पर उन्हें गुलदस्ता भेंट किए जाने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किया है। गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों आदेश जारी कर कहा है कि अब पीएम मोदी किसी राज्य का दौरा करेंगे, तो उनका स्वागत गुलदस्ता से नहीं बल्कि किताब भेंट कर की जाए।

इस संबंध में मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिठ्ठी लिखी है। जिसमें कहा है कि अगर पीएम किसी राज्य के दौरे पर हैं, तो उनके स्वागत के लिए बेहतर होगा कि खादी में रखे एक फूल या फिर उनके सम्मान और स्वागत के लिए किताब भेंट की जाए। साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव और संघशासित क्षेत्र के प्रशासकों को भेजी गई चिठ्ठी में पीएम के स्वागत संबंधी उनके अनुरोध का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।

No bouquet may be presented to the PM during his tours within India: MHA to all states