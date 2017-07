हिमाचल प्रदेश में दर्दनाक हादसा, खार्इ में बस गिरने से 28 लोगों की मौत, 9 घायल

शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में खनारी के पास गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। एक बस के गहरी खाई में गिर जाने से 28 लोगों की मौत हो गर्इ। साथ ही नौ लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या आैर भी ज्यादा हो सकती है।

हादसे की जानकारी मिलते ही रामपुर के पुलिस उपाधीक्षक देव कुमार नेगी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक ये बस रेकांग पियो से सोलन जा रही थी। बस के गहरी खाई में गिर जाने से 28 लोगों की मौत हो गर्इ। साथ ही हादसे में 9 अन्य लोगों के घायल होने की खबर है।

Latest #Visuals from HP: 28 killed, 9 injured after a bus travelling to Solan from Kinnaur rolled down a gorge near Shimla's Rampur.. pic.twitter.com/OlJx8QKCaU