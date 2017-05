पंजाब: AAP को लगा बड़ा झटका, पार्टी में जारी घमासान के बीच गुरप्रीत घुग्गी ने दिया इस्तीफा

चंडीगढ़।

आम आदमी पार्टी को पंजाब विधानसभा और दिल्ली नगर निगम चुनावों में मिली हार के बाद पार्टी के भीतर घमासान मचा हुआ है। जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इसकी आंच पंजाब तक आ पहुंची है। जहां पंजाब के मशहूर कॉमेडियन गुरप्रीत सिंह घुग्गी ने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है।

गुरप्रीत घुग्गी ने कहा कि वह पार्टी की कार्यप्रणाली से व्यथित हैं। अगर उन्हें पार्टी के संयोजक पद से हटाना ही था तो उन्हें कम से कम इस्तीफा देने का मौका दिया जाना चाहिए था। साथ ही संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मेरा भगवंत मान या किसी अन्य व्यक्ति से कोई विरोध नहीं है। भगवंत मान के साथ मैं काफी काम कर चुका हूं। भगवंत मान को पंजाब की कमान सौंपे जाने से मुझको नाराजगी नहीं है. बता दें कि पंजाब चुनाव में हार के बाद आप ने घुग्गी को हटा भगवंत मान को पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी थी।

Aam Aadmi Party's former Punjab convener Gurpreet Singh Ghuggi announces his resignation from primary membership of the party. pic.twitter.com/KNnNnK4Saa