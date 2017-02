मणिपुर : पीएम मोदी के दौरे से पहले बरामद हुआ ग्रेनेड और बम, राज्य में पहुंची विशेष सुरक्षा टीम

इम्फाल।

शनिवार को पीएम मोदी मणिपुर की राजधानी इम्फाल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं उनके दौरे से ठीक पहले शुक्रवार को सुरक्षा दलों को दो स्थानों से बम और हथगोले मिले हैं। पीएम मोदी शनिवार को यहां लांगिंजग अचोबा ग्राउंड में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं।

Manipur: Grenade was found at the gate of BJP candidate Subashchandra's residence this morning, area later cleared by police.