राजनाथ बोले- कश्मीर मुद्दे का स्थायी समाधान करेगी हमारी सरकार, पाकिस्तान को सुधारना पड़ेगा

नर्इ दिल्ली।

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सीमावर्ती राज्यों के तीन दिवसीय दौरे के आखिरी दिन राजनाथ सिंह ने कहा कि हम सच्चार्इ जानते हैं कि कश्मीर भी हमारा है, कश्मीरी भी हमारे है आैर कश्मीरियत भी हमारी है। उन्होंने रविवार को सिक्किम में आयोजित एक सभा के दौरान ये बात कही।

राजनाथ सिंह ने कश्मीर के मुद्दे पर जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि हमारी सरकार कश्मीर के मुद्दे का स्थायी समाधान करेगी। इस दौरान राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को शपथ ग्रहण कार्यक्रम में केवल हाथ मिलाने के लिए नहीं बुलाया गया था।

I want to assure you that our Govt will come up with permanent solution of Kashmir issue: HM Rajnath Singh in Sikkim pic.twitter.com/ppP5oZ8AXE