गोवा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बोले दिग्विजय सिंह, कहा-अब पार्टी के लिए करो या मरो का सवाल

नर्इ दिल्ली।

कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस पर भरोसा जताने के लिए गोवा की जनता को आज धन्यवाद दिया और कहा कि अब वहां पार्टी के लिए यह करो या मरो का सवाल है।

सिंह ने ट्वीट करके कहा, 'कांग्रेस को समझना चाहिए कि गोवा की जनता ने उसे मौका दिया है और यह करो या मरो की स्थिति है। भगवान हमें मदद करें।' उन्होंने कहा कि गोवा में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला है इसलिए पार्टी गैर भाजपा विधायकों से समर्थन मांग रही है। राज्य की 40 सदस्यी विधानसभा में कांग्रेस को 17 तथा भाजपा को 13 पर जीत मिली है। शेष सीटों पर छोटे दलों और निर्दलीयों ने कब्जा किया है।

