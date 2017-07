विधानसभा में बोले CM मनोहर पर्रिकर, कहा- राज्य में नहीं होने देंगे बीफ की कमी

पणजी।

गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर ने मंगलवार बीफ को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि राज्य में बीफ की कमी न हो, इससे निपटने के लिए सरकार ने कर्नाटक से इसे आयात करने का विकल्प खुला रखा है।

मुख्यमंत्री पर्रिकर ने गोवा विधानसभा में बताया कि हमने (कर्नाटक में) बेलगाम से मांस आयात करने का विकल्प बंद नहीं किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यहां कोई कमी नहीं हो सके। पर्रिकर ने यह जवाब बीजेपी विधायक नीलेश कबराल के एक सवाल पर दिया।

उन्होंने कहा कि मैं आपको भरोसा दे सकता हूं कि पड़ोसी राज्य से आने वाले बीफ की जांच उचित तरीके से और अधिकृत चिकित्सक द्वारा की जाएगी। साथ ही गोवा सीएम ने यह भी कहा कि गोवा से लगभग 40 किलोमीटर दूर पोंडा स्थित गोवा मीट कांप्लेक्स में राज्य के एकमात्र वैध बूचड़खाने में रोजाना लगभग 2,000 किलोग्राम बीफ तैयार होता है।

