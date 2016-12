जनरल दलबीर सिंह रिटायर, कहा- सेना को 'पूरी छूट' देने के लिए सरकार को धन्यवाद

नई दिल्ली।

भारतीय सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह 43 साल देश की सेवा करने के बाद शनिवार को सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने सैन्य अभियानों के लिए सेना को 'पूरी छूट' देने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। जनरल दलबीर सिंह के बाद सुहाग ने उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत को अपना कार्यभार सौंपा।

Delhi: Bipin Rawat takes charge as the next Army Chief

दलबीर सिंह ने नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक स्थित मैदान में गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने के बाद कहा कि 43 साल देश की सेवा करने के बाद शनिवार को मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूं। मैं उन शहीदों को सलाम करता हूं, जिन्होंने कुर्बानियां दी।

Express my gratitude to PM and Govt for their full support and giving free hand in conduct of operations: General Dalbir Singh